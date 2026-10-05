Япония потребовала ужесточить дисциплину военных США после убийства на Окинаве
Токио потребовал ужесточить дисциплину среди американских военнослужащих, после того как младший капрал Корпуса морской пехоты был арестован по подозрению в убийстве женщины на острове Окинава. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на главного секретаря кабинета министров Минору Кихару.
Убийство 39-летней Анны Яги произошло ранним утром 3 октября в отеле в городе Наха. Подозреваемым стал 20-летний военнослужащий США, он арестован. NHK со ссылкой на полицию сообщила, что на шее женщины был предмет, похожий на шнур.
Агентство обратило внимание, что случившееся грозит возобновлением протестов против военного присутствия США на Окинаве, где базируются около 30 000 американских военнослужащих. В 1995 г. изнасилование 12-летней окинавской девочки тремя американскими солдатами вызвало массовые протесты. С тех пор серьезные преступления с участием американских военных периодически усиливают недовольство военным присутствием США на острове.
4 октября Япония выразила протест США после ареста американского морпеха в связи со смертью Анны Яги. МИД Японии вызвал посла США Джорджа Гласса, чтобы выразить обеспокоенность. Американские официальные лица заявили, что осведомлены о произошедшем и будут сотрудничать со следствием.