Япония потребовала ужесточить дисциплину военных США после убийства на Окинаве

Агентство обратило внимание, что случившееся грозит возобновлением протестов против военного присутствия США на Окинаве, где базируются около 30 000 американских военнослужащих. В 1995 г. изнасилование 12-летней окинавской девочки тремя американскими солдатами вызвало массовые протесты. С тех пор серьезные преступления с участием американских военных периодически усиливают недовольство военным присутствием США на острове.