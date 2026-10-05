На Пхукете усилили меры безопасности из-за прибытия 5000 военных США
Полиция тайской провинции Пхукет перешла на усиленный режим работы в связи с прибытием на отдых около 5000 военнослужащих ВМС США. Об этом сообщил телеканал Amarin TV со ссылкой на региональное управление полиции.
Усиленный режим действует с 4 по 9 октября. Власти объединили ресурсы полиции, местных органов управления и ВМС Таиланда для обеспечения безопасности жителей, туристов и прибывающих военнослужащих.
По словам командующего пхукетской полицией Сурачая Суксая, создан совместный оперативный центр с участием сотрудников туристической и иммиграционной полиции, представителей местных властей и ВМС. В обеспечении правопорядка задействованы 150 полицейских.
Их работа включает сбор оперативной информации, круглосуточное патрулирование и регулирование транспортных потоков. Особое внимание дорожная полиция уделит району пляжа Патонг – одному из основных центров притяжения иностранных туристов.
4 октября посольство США в Таиланде сообщило, что авианосец USS George HW Bush и эсминец с управляемыми ракетами класса «Арли Берк» USS Delbert D. Black прибыли в Таиланд на остров Пхукет с плановым визитом. В сообщении дипведомства отмечалось, что Таиланд – старейший партнер США в Азии и единственный союзник по договору в континентальной Юго-Восточной Азии. Капитан Джастин Т. Исслер заявил, что экипаж авианосца на протяжении всей командировки показывал высокие результаты, демонстрируя дисциплину, стойкость и сплоченность. По его словам, заход в порт даст морякам возможность познакомиться с культурой Таиланда, пообщаться с местными жителями и укрепить отношения с тайскими военно-морскими партнерами.
В апреле The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников писал, что в ближайшие дни Пентагон дополнительно направит тысячи военнослужащих на Ближний Восток, чтобы оказать давление на Иран.