На Пхукете усилили меры безопасности из-за прибытия 5000 военных США

4 октября посольство США в Таиланде сообщило, что авианосец USS George HW Bush и эсминец с управляемыми ракетами класса «Арли Берк» USS Delbert D. Black прибыли в Таиланд на остров Пхукет с плановым визитом. В сообщении дипведомства отмечалось, что Таиланд – старейший партнер США в Азии и единственный союзник по договору в континентальной Юго-Восточной Азии. Капитан Джастин Т. Исслер заявил, что экипаж авианосца на протяжении всей командировки показывал высокие результаты, демонстрируя дисциплину, стойкость и сплоченность. По его словам, заход в порт даст морякам возможность познакомиться с культурой Таиланда, пообщаться с местными жителями и укрепить отношения с тайскими военно-морскими партнерами.