ВСУ 153 раза атаковали Белгородскую область за сутки

4 октября при атаках на Белгородскую область погиб один человек и еще один пострадал. В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа FPV-дрон, по данным регионального оперштаба, атаковал грузовой автомобиль, водитель погиб на месте. В Грайвороне при ударе беспилотника по машине мужчина получил осколочные ранения.