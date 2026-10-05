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ВСУ 153 раза атаковали Белгородскую область за сутки

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Территория Белгородской области за минувшие сутки подверглась 153 атакам со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Александр Шуваев. Под ударами находились Белгород, а также Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Ракитянский и Шебекинский округа.

По данным губернатора, за сутки были зафиксированы 11 обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также 12 сбросов взрывных устройств с беспилотников. Шуваев заявил, что расчеты ПВО и другие подразделения сбили и подавили 150 БПЛА.

В Шебекинском округе в результате одной из атак погиб мирный житель. В Белгородском, Грайворонском, Ракитянском и Шебекинском округах получили ранения еще шесть человек. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, сообщил глава региона.

4 октября при атаках на Белгородскую область погиб один человек и еще один пострадал. В поселке Маслова Пристань Шебекинского округа FPV-дрон, по данным регионального оперштаба, атаковал грузовой автомобиль, водитель погиб на месте. В Грайвороне при ударе беспилотника по машине мужчина получил осколочные ранения.

3 октября власти региона сообщали о 135 атаках на Белгородскую область за сутки. Тогда под удар попали 12 округов, силы ПВО сбили 130 беспилотников. В Краснояружском округе погиб мирный житель, еще два человека, включая ребенка, пострадали в Шебекинском и Яковлевском округах.

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