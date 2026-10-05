Слушания по делу судна «Профессор Молчанов» пройдут 19 и 21 октября

В тот же день МИД России вручил ноту протеста послу Норвегии в Москве Хейди Олуфсен. Как отметили в ведомстве, «Профессор Молчанов» принадлежит Северному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета. Судно перевозило сотрудников треста «Арктикуголь» и ученых.