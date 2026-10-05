Слушания по делу судна «Профессор Молчанов» пройдут 19 и 21 октября
Норвежский окружной суд Норд-Тромса и Сеньи проведет 19 и 21 октября слушания по делу российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», арестованного на Шпицбергене. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки Норвегии.
Норвегия 2 сентября сообщила об аресте российского судна «Профессор Молчанов». На сайте губернатора Шпицбергена указано, что окружной суд Норд-Тромса решением от 31 августа «предоставил украинской компании «Нафтогаз» право на конфискацию судна «Профессор Молчанов», которое пришвартовано в Баренцбурге на Шпицбергене». Окружной суд обязал судно встать на якорь в указанном губернатором месте.
3 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот инцидент очередным проявлением пиратства и беззакония со стороны Запада, за такими действиями последует ответная реакция.
В тот же день МИД России вручил ноту протеста послу Норвегии в Москве Хейди Олуфсен. Как отметили в ведомстве, «Профессор Молчанов» принадлежит Северному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета. Судно перевозило сотрудников треста «Арктикуголь» и ученых.