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Слушания по делу судна «Профессор Молчанов» пройдут 19 и 21 октября

Сергей Пахомов
Илья Тимин / РИА Новости
Илья Тимин / РИА Новости

Норвежский окружной суд Норд-Тромса и Сеньи проведет 19 и 21 октября слушания по делу российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов», арестованного на Шпицбергене. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки Норвегии.

Норвегия 2 сентября сообщила об аресте российского судна «Профессор Молчанов». На сайте губернатора Шпицбергена указано, что окружной суд Норд-Тромса решением от 31 августа «предоставил украинской компании «Нафтогаз» право на конфискацию судна «Профессор Молчанов», которое пришвартовано в Баренцбурге на Шпицбергене». Окружной суд обязал судно встать на якорь в указанном губернатором месте.

3 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот инцидент очередным проявлением пиратства и беззакония со стороны Запада, за такими действиями последует ответная реакция. 

В тот же день МИД России вручил ноту протеста послу Норвегии в Москве Хейди Олуфсен. Как отметили в ведомстве, «Профессор Молчанов» принадлежит Северному управлению по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета. Судно перевозило сотрудников треста «Арктикуголь» и ученых.

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