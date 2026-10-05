Рядом с КПП «Паланка» в Молдавии упал снаряд
Вблизи пограничного пункта Паланка в Молдавии у украинской границы упал снаряд. После удара о землю он срикошетил и попал в рейсовый автобус, стоявший возле шлагбаума, пострадал человек, сообщает погранслужба страны.
В погранслужбе заявили, что инцидент произошел якобы «в результате атак России на украинскую инфраструктуру». Работа пункта пропуска Паланка – Маяки – Удобное (Украина) приостановлена. Предварительно, снаряд повредил автобус и контрольную кабину. Сотрудник пограничной полиции получил легкое ранение.
3 октября МИД Молдавии вручил послу России в Кишиневе Олегу Озерову ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства республики дронами и ракетами неустановленного происхождения. Вызов российского дипломата в МИД Молдавии стал вторым за неделю.
1 октября МИД Молдавии вручил Озерову ноту протеста, когда, по данным молдавской стороны, воздушное пространство республики за день нарушили три беспилотника. Два из них упали и взорвались на территории страны.