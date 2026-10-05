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Патриарх наградил Кадырова орденом

Татьяна Мозолевская
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Славы и Чести I степени. Об этом говорится на сайте Московского патриархата. Глава РПЦ также поздравил Кадырова с 50-летним юбилеем.

Патриах отметил многолетнюю государственную деятельность главы Чечни, назвав его «волевым, целеустремленным и ответственным лидером». «Отрадно отметить, что Чеченская Республика, преодолев немало испытаний, смогла достичь значительных успехов в социально-экономической сфере, в обеспечении безопасности, созидании межрелигиозного мира и гражданского согласия», – написал глава РПЦ.

Он также отметил «добрые отношения» между руководством Чечни и Грозненской епархией РПЦ и выразил надежду на их дальнейшее развитие.

5 октября Кадыров официально вступил в должность главы Чечни после победы на сентябрьских выборах. На выборах он избирался от «Единой России» и получил 99,85% голосов после обработки 100% протоколов. Его поддержали 830 690 избирателей, явка составила 95,19%.

В апереле Кадыров получил орден I степени «За особый вклад в развитие цементной промышленности РФ».

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