Патриарх наградил Кадырова орденом

5 октября Кадыров официально вступил в должность главы Чечни после победы на сентябрьских выборах. На выборах он избирался от «Единой России» и получил 99,85% голосов после обработки 100% протоколов. Его поддержали 830 690 избирателей, явка составила 95,19%.