Патриарх наградил Кадырова орденом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом Славы и Чести I степени. Об этом говорится на сайте Московского патриархата. Глава РПЦ также поздравил Кадырова с 50-летним юбилеем.
Патриах отметил многолетнюю государственную деятельность главы Чечни, назвав его «волевым, целеустремленным и ответственным лидером». «Отрадно отметить, что Чеченская Республика, преодолев немало испытаний, смогла достичь значительных успехов в социально-экономической сфере, в обеспечении безопасности, созидании межрелигиозного мира и гражданского согласия», – написал глава РПЦ.
Он также отметил «добрые отношения» между руководством Чечни и Грозненской епархией РПЦ и выразил надежду на их дальнейшее развитие.
5 октября Кадыров официально вступил в должность главы Чечни после победы на сентябрьских выборах. На выборах он избирался от «Единой России» и получил 99,85% голосов после обработки 100% протоколов. Его поддержали 830 690 избирателей, явка составила 95,19%.
В апереле Кадыров получил орден I степени «За особый вклад в развитие цементной промышленности РФ».