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Главная / Политика /

Кадыров вступил в должность главы Чечни на новый срок

Анна Виноградова
Елена Афонина / РИА Новости
Елена Афонина / РИА Новости

Рамзан Кадыров официально вступил в должность главы Чечни после победы на сентябрьских выборах. Церемония инаугурации прошла в Грозном 5 октября, сообщает «РИА Новости».

Кадыров принес присягу на русском и чеченском языках. На церемонию он пришел в национальной одежде в сопровождении сына Адама Кадырова, который занимает должности помощника главы республики и секретаря Совета безопасности Чечни. Инаугурация прошла в день 50-летия руководителя региона.

На выборах главы республики Кадыров, выдвинутый «Единой Россией», получил 99,85% голосов после обработки 100% протоколов. Его поддержали 830 690 избирателей, явка составила 95,19%. Кандидаты Исмаил Денильханов от «Справедливой России» и Халид Накаев от КПРФ получили по 0,05%.

Кадыров руководит Чечней с 2007 г. На прямых выборах в 2016 г. он набрал 97,94% голосов, а в 2021 г. – 99,7%. В июле 2026 г. Кадыров подал документы для выдвижения на новый срок от «Единой России».

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