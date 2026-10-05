Кадыров вступил в должность главы Чечни на новый срок
Рамзан Кадыров официально вступил в должность главы Чечни после победы на сентябрьских выборах. Церемония инаугурации прошла в Грозном 5 октября, сообщает «РИА Новости».
Кадыров принес присягу на русском и чеченском языках. На церемонию он пришел в национальной одежде в сопровождении сына Адама Кадырова, который занимает должности помощника главы республики и секретаря Совета безопасности Чечни. Инаугурация прошла в день 50-летия руководителя региона.
Кадыров руководит Чечней с 2007 г. На прямых выборах в 2016 г. он набрал 97,94% голосов, а в 2021 г. – 99,7%. В июле 2026 г. Кадыров подал документы для выдвижения на новый срок от «Единой России».