Власти Таиланда намерены ограничить работу иностранного бизнеса

В Таиланде также растет число туристов из Израиля. В 2025 г. их число в Таиланде увеличилось на 46% и превысило 400 000 человек, а на Ко-Пхангане израильтяне стали крупнейшей группой иностранных туристов. На фоне этого власти начали проверку сети домов Хабада и других связанных с израильской общиной объектов, а ранее закрыли нелицензированный детский сад для израильских детей.