Власти Таиланда намерены ограничить работу иностранного бизнеса
Власти Таиланда стремятся ограничить деятельность иностранного бизнеса и усилить контроль за компаниями, которые используют номинальных тайских владельцев для обхода ограничений. Об этом пишет Bloomberg.
Правительство премьер-министра Анутина Чарнвиракула проводит масштабные проверки компаний с сомнительной структурой собственности. Кампания, получившая название «модель Пхангана», уже распространилась на семь провинций, привела к более чем 110 задержаниям и выдаче десятков ордеров на арест.
В Таиланде иностранцам ограничено владение контрольными долями в туристических компаниях, включая отели и рестораны, а также землей. Одним из способов обхода этих правил стали схемы, при которых граждане Таиланда формально выступают мажоритарными акционерами без реальных инвестиций. На островах Ко-Пханган и Самуи власти выявили более 240 компаний, использовавших подобные схемы; еще тысячи находятся под проверкой.
Особое внимание уделяется популярным туристическим районам. На Пхукете иностранцы имеют доли примерно в 35% из 32 000 зарегистрированных компаний, среди крупнейших групп совладельцев – граждане России, Китая и Великобритании.
В Таиланде также растет число туристов из Израиля. В 2025 г. их число в Таиланде увеличилось на 46% и превысило 400 000 человек, а на Ко-Пхангане израильтяне стали крупнейшей группой иностранных туристов. На фоне этого власти начали проверку сети домов Хабада и других связанных с израильской общиной объектов, а ранее закрыли нелицензированный детский сад для израильских детей.
Кроме того, правительство проверяет возможную связь номинальных схем с транснациональной преступностью и отмыванием денег. Власти изучают деятельность около 140 бухгалтеров из 29 фирм, которые значатся акционерами более чем 2000 компаний с иностранным участием.
В конце августа Таиланд также ужесточил правила депортации иностранцев, упростив их высылку за нарушения закона или в случае признания угрозой общественному порядку. Замминистра внутренних дел Полапи Сувунчви подчеркнул, что власти приветствуют иностранные инвестиции только при полном соблюдении законодательства.
25 сентября The Nation писала, что власти Таиланда рассматривают повышение туристического сбора для иностранных путешественников выше первоначально обсуждавшихся 300 батов ($9). Сейчас в проекте фигурирует единая ставка 450 батов ($13) с человека, а часть поступлений планируется направлять на страхование туристов.
С 15 сентября Таиланд сократил срок безвизового пребывания в стране с 60 до 30 дней. Прежнее постановление от 15 июля 2024 г., предусматривавшее 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран, будет отменено. Новый документ предусматривает безвизовый въезд на срок до 30 дней для туристических поездок граждан 60 стран.