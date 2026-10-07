Песков: Индия выразила готовность внести вклад в урегулирование на Украине

Собеседники издания отметили, что план выходит за рамки отдельных предложений о прекращении огня, выдвинутых Египтом, Турцией и США, и направлен на защиту инфраструктуры и коммерческих судов. При этом он не препятствует поставкам жизненно важных товаров. Документ был представлен украинскому руководству во время визита министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара в Киев в сентябре.