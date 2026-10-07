Песков: Индия выразила готовность внести вклад в урегулирование на Украине
Индийская сторона декларирует готовность внести посильный вклад в дело урегулирования вокруг Украины. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«И мы признательны нашим индийским друзьям за такую готовность и за те идеи, которые высказываются», – отметил он.
7 октября Hindustan Times сообщила со ссылкой на источники, что Индия предложила трехстороннее перемирие между Россией и Украиной. По данным издания, предлагаемый договор позволит прекратить атаки на энергетические объекты и другую инфраструктуру, сохранить поставки зерна и энергоносителей через черноморские порты и прекратить удары по коммерческим судам на стратегическом водном пути.
Собеседники издания отметили, что план выходит за рамки отдельных предложений о прекращении огня, выдвинутых Египтом, Турцией и США, и направлен на защиту инфраструктуры и коммерческих судов. При этом он не препятствует поставкам жизненно важных товаров. Документ был представлен украинскому руководству во время визита министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара в Киев в сентябре.