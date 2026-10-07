Министры стран СНГ приняли заявление против гонки вооружений в космосе

Очередное заседание совета министров иностранных дел СНГ прошло в Национальной туристической зоне Туркменистана «Аваза». В ходе заседания министры также одобрили пакет решений, которые направлены на усиление связей в культурно-гуманитарной и правоохранительной сферах, а также в области безопасности.