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Министры стран СНГ приняли заявление против гонки вооружений в космосе

В 2027 году планируются консультации по этому вопросу в рамках организации
Анна Суслова

Министры иностранных дел стран СНГ приняли заявление о поддержке мер по предотвращению гонки вооружений в космосе, говорится на сайте МИД РФ.

«Министрами принято заявление о поддержке практических шагов по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве. Утвержден План многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2027 г.», – говорится в сообщении.

Очередное заседание совета министров иностранных дел СНГ прошло в Национальной туристической зоне Туркменистана «Аваза». В ходе заседания министры также одобрили пакет решений, которые направлены на усиление связей в культурно-гуманитарной и правоохранительной сферах, а также в области безопасности.

На заседании с докладом выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он рассказал о российском подходе к ряду вопросов, касающихся ситуации на Украине и Ближнем Востоке.

Министры также договорились о взаимодействии в вопросе внешнеполитической координации и более активного позиционирования СНГ на международной арене.

4 октября президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие космических войск решают важные задачи по защите безопасности России, благодаря их действиям страна «получила надежный ракетно-космический щит». Они обеспечивают связь, навигацию и своевременно передают информацию ВС РФ, поэтому важно развивать возможности орбитальной спутниковой группировки и наземной инфраструктуры.

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