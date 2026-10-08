Российская армия поразила в Черном море сухогруз с обеспечением для ВСУ
Российские силы поразили сухогруз в Черном море, который шел в порт «Черноморск». Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате ударов на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», – говорится в сообщении.
Российская сторона регулярно сообщает о поражении кораблей, действующих в интересах Украины. В частности, судно, которое, как утверждают в военном ведомстве, использовалось для доставки военных грузов на Украину, было поражено 7 октября. Сухогруз шел в порт Одессы.