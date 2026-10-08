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Российская армия поразила в Черном море сухогруз с обеспечением для ВСУ

Антон Потоков

Российские силы поразили сухогруз в Черном море, который шел в порт «Черноморск». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате ударов на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Черноморск грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ», – говорится в сообщении.

Российская сторона регулярно сообщает о поражении кораблей, действующих в интересах Украины. В частности, судно, которое, как утверждают в военном ведомстве, использовалось для доставки военных грузов на Украину, было поражено 7 октября. Сухогруз шел в порт Одессы.

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