Российская армия поразила в Черном море сухогруз с обеспечением для ВСУ

Российская сторона регулярно сообщает о поражении кораблей, действующих в интересах Украины. В частности, судно, которое, как утверждают в военном ведомстве, использовалось для доставки военных грузов на Украину, было поражено 7 октября. Сухогруз шел в порт Одессы.