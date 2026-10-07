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Российская армия поразила шедший в порт Одессы сухогруз

Антон Потоков

Вооруженные силы РФ поразили в море сухогруз, который доставлял в порт Одессы грузы для украинской армии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Продолжено нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по портовой инфраструктуре Украины и морским судам, задействованным в доставке военных грузов на Украину», – говорится в сообщении.

Минобороны регулярно сообщает о поражении кораблей, действующих в интересах Украины. Суда, которые, как утверждают в ведомстве, используются для доставки военных грузов, были поражены 3 октября в северо-западной части Черного моря, а также 1 октября в порту «Черноморск».

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