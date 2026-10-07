Российская армия поразила шедший в порт Одессы сухогруз

Минобороны регулярно сообщает о поражении кораблей, действующих в интересах Украины. Суда, которые, как утверждают в ведомстве, используются для доставки военных грузов, были поражены 3 октября в северо-западной части Черного моря, а также 1 октября в порту «Черноморск».