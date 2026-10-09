Путин предупредил об экологических последствиях обмеления Каспия

В августе 2026 г. глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов сообщил, что за последние 20 лет уровень Каспийского моря снизился на 3 м, а в 2025 г. достиг исторического минимума. По его словам, на снижение уровня воды влияют изменение климата, усиление испарения и сокращение речного стока. При этом Росгидромет прогнозирует дальнейшее обмеление Каспия.