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Главная / Политика /

Путин предупредил об экологических последствиях обмеления Каспия

Анна Виноградова
Гавриил Григоров / РИА Новости
Гавриил Григоров / РИА Новости

Снижение уровня Каспийского моря создает угрозу для экологии и экономики прикаспийских государств. Об этом заявил президент России Владимир Путин на Каспийском экологическом саммите в Туркмении.

По словам президента, за последние 20 лет площадь осушенной территории в российской части Каспия составила около 20 000 кв. км. При этом уровень моря снижается в среднем на 9 см в год. Из-за обмеления Россия вынуждена ежегодно выделять значительные бюджетные средства на дноуглубительные работы для обеспечения судоходства.

«Сохранение текущих темпов изменения уровня моря чревато целым рядом пагубных экологических последствий», – предупредил Путин.

Президент пояснил, что обмеление Каспия ведет к сокращению биоресурсов, наносит ущерб рыбному промыслу и способствует эрозии почв в прибрежной зоне. Кроме того, снижение уровня воды негативно отражается на социально-экономическом положении региона и уменьшает инвестиционную привлекательность транскаспийских логистических коридоров.

В августе 2026 г. глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов сообщил, что за последние 20 лет уровень Каспийского моря снизился на 3 м, а в 2025 г. достиг исторического минимума. По его словам, на снижение уровня воды влияют изменение климата, усиление испарения и сокращение речного стока. При этом Росгидромет прогнозирует дальнейшее обмеление Каспия.

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