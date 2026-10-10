Российские БПЛА поразили сухогруз с военными грузами под Одессой
Вооруженные силы РФ минувшей ночью продолжили удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы грузы военного назначения.
Удары по судам в Черном море носят системный характер. Только с 3 по 9 октября российские войска поразили 14 сухогрузов и один танкер, использовавшиеся для снабжения украинской армии.