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Российские БПЛА поразили сухогруз с военными грузами под Одессой

Антон Потоков

Вооруженные силы РФ минувшей ночью продолжили удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, на переходе морем поражен сухогруз, доставлявший в порт Одессы грузы военного назначения.

Удары по судам в Черном море носят системный характер. Только с 3 по 9 октября российские войска поразили 14 сухогрузов и один танкер, использовавшиеся для снабжения украинской армии.

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