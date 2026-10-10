Армия России взяла под контроль харьковские села Лукашово и Лобановка
Подразделения группировки войск «Север» в кольце окружения взяли под контроль населенные пункты Лукашово и Лобановка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в военном ведомстве, «Север» сжимает кольцо окружения и расширяет внешнюю зону контроля.
9 октября те же подразделения установили контроль над населенным пунктом Кияница в Сумской области, а 2 октября заняли Малую Рыбицу в том же регионе и Грачевку и Сердобино в Харьковской области.
30 сентября российские войска установили контроль над сумским Толстодубово, над харьковским селом Шабельное и селом Егоровка в Запорожской области.