Армия РФ взяла под контроль поселок Кияница в Сумской области

2 октября российское военное ведомство заявило, что подразделения «Севера» взяли под контроль Малую Рыбицу в Сумской области. В тот же день группировка, по данным Минобороны, заняла Грачевку и Сердобино в Харьковской области. 30 сентября российские войска установили контроль над сумским Толстодубово.