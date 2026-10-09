Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,657-0,17%MSTT69,95+0,79%RGSS0,178-0,67%IMOEX2 308,06-0,19%RTSI851,22-0,19%RGBI110,55-0,11%RGBITR760,71-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Армия РФ взяла под контроль поселок Кияница в Сумской области

Антон Потоков
Дмитрий Ягодкин / ТАСС
Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Кияница в Сумской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

2 октября российское военное ведомство заявило, что подразделения «Севера» взяли под контроль Малую Рыбицу в Сумской области. В тот же день группировка, по данным Минобороны, заняла Грачевку и Сердобино в Харьковской области. 30 сентября российские войска установили контроль над сумским Толстодубово.

28 сентября Минобороны сообщило о переходе под контроль российских войск села Уланово в Сумской области. 26 сентября подразделения группировки «Север» заняли Марьино в том же регионе.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь