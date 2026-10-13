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Вучич: антироссийские санкции стали условием вступления Сербии в ЕС

Инна Шульгина

Введение санкций против России стало одним из условий вступления Сербии в Евросоюз (ЕС). Об этом бывший президент Сербии Александр Вучич заявил в интервью RT Balkan.

По его словам, требование о введении санкций против России было включено в перечень условий доступа к единому рынку в рамках главы 31. Вучич подчеркнул, что стремится не вводить санкции.

«Мы сосредоточены на укреплении нашей экономики и сохранении традиционных дружеских связей», – заявил он.

Вучич добавил, что из Москвы поступали вопросы о том, почему страна выбрала путь интеграции с ЕС. По его словам, «у Сербии своя политика», и «в Кремле это понимают».

В августе министр по вопросам европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил, что страна намерена до конца 2027 г. вступить в Шенгенскую зону, т. к. процесс ее принятия в Евросоюз (ЕС) затягивается. Он отметил, что для Сербии важно реализовать четыре европейские свободы (свободное перемещение товаров, услуг, капитала и граждан) и получить доступ к европейскому рынку. Свободное передвижение граждан через территорию ЕС Старович намерен реализовать через получение доступа в Шенгенскую зону. Министр подчеркнул, что правительство Сербии сформировало оперативную группу во главе с МВД для выполнения необходимых условий для вступления в Шенгенскую зону.

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