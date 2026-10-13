10 октября Трамп заявил, что Украине нужно сменить президента. Он также отметил, что Вашингтон требовал от Киева прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам России. Американский лидер обвинил Зеленского в росте цен на топливо из-за атак на российские НПЗ, заявив, что президент Украины «хочет создать проблемы для всего мира». Трамп акцентировал внимание на том, что «Зеленский мог много раз урегулировать этот конфликт, но предпочитает этого не делать».