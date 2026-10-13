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The Atlantic: самонадеянность Зеленского выводит из себя Трампа

Инна Шульгина
Julia Demaree Nikhinson / AP Photo
Julia Demaree Nikhinson / AP Photo

Президент Украины Владимир Зеленский вызывает злость американского лидера Дональда Трампа отказом прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ). Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на представителя Белого дома.

«Зеленский перегибает палку и злит президента. Президент просит об одном: прекратить удары по НПЗ. Просто сделайте это», – процитировало агентство собеседника.

10 октября Трамп заявил, что Украине нужно сменить президента. Он также отметил, что Вашингтон требовал от Киева прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам России. Американский лидер обвинил Зеленского в росте цен на топливо из-за атак на российские НПЗ, заявив, что президент Украины «хочет создать проблемы для всего мира». Трамп акцентировал внимание на том, что «Зеленский мог много раз урегулировать этот конфликт, но предпочитает этого не делать».

12 октября Трамп заявил, что Зеленский должен сосредоточиться на заключении сделки, а не на разговорах о ней.

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