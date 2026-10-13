Над Россией сбили 604 украинских беспилотника
Силы ПВО ночью 13 октября сбили над российскими регионами 604 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Дроны перехвачены над территориями Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Калужской, Тульской, Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Смоленской областей и над акваторией Азовского моря.
БПЛА сбиты в период с 20:00 мск 12 октября до 8:00 мск 13 октября.
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ночью 13 октября на Москву летели 417 беспилотников. Большинство БПЛА были сбиты на дальних подступах. На подлете к Москве силы ПВО ликвидировали 65 беспилотных устройств.
Согласно Telegram-каналу Росавиации, ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в столичных аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Жуковский», а также в воздушных гаванях Калуги, Тамбова, Пензы, Краснодара, Геленджика, Череповца, Ярославля, Иваново.