Пять человек погибли из-за штормов у побережья Мексики
Как минимум пять человек погибли в результате урагана «Саймон» и тропического шторма «Рейчел», обрушившихся на тихоокеанское побережье Мексики. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на губернатора штата Герреро Эвелин Сальгадо и прокуратуру штата Нижняя Калифорния.
По данным издания, стихийные бедствия вызвали в регионе наводнения, которые повалили деревья и столбы электропередач, перекрыли дороги и затопили дома. Из-за шторма пять человек в Нижней Калифорнии числятся пропавшими без вести, еще 32 человека пришлось спасать с помощью вертолета.
Власти Мексики сообщили, что «Саймон» не достиг суши и, ослабев, начал удаляться от побережья, однако предупреждение об осадках остается в силе. По данным Национального центра по ураганам США, обильные осадки, вызванные штормом, могут вызвать опасные наводнения и оползни.
17 июля у берегов Мексики была объявлена угроза цунами на фоне землетрясения. Эпицентром сейсмособытия стала территория в 48 км к юго-западу от мексиканского муниципалитета Аквилес-Сердан. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на глубине 15,2 км. Еще один толчок магнитудой 5,3 был зафиксирован в океане в 93 км к юго-западу от Пуэрто-Мадеро.