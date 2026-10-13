Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
OZON3 484,5+5,08%CNY Бирж.12,564+0,41%IMOEX2 426,53+1,37%RTSI911,45+1,42%RGBI111,24+0,23%RGBITR766,35+0,25%
Главная / Политика /

Пять человек погибли из-за штормов у побережья Мексики

Сергей Пахомов
Fernando Llano / AP Photo
Fernando Llano / AP Photo

Как минимум пять человек погибли в результате урагана «Саймон» и тропического шторма «Рейчел», обрушившихся на тихоокеанское побережье Мексики. Об этом пишет газета The Guardian со ссылкой на губернатора штата Герреро Эвелин Сальгадо и прокуратуру штата Нижняя Калифорния.

По данным издания, стихийные бедствия вызвали в регионе наводнения, которые повалили деревья и столбы электропередач, перекрыли дороги и затопили дома. Из-за шторма пять человек в Нижней Калифорнии числятся пропавшими без вести, еще 32 человека пришлось спасать с помощью вертолета.

Власти Мексики сообщили, что «Саймон» не достиг суши и, ослабев, начал удаляться от побережья, однако предупреждение об осадках остается в силе. По данным Национального центра по ураганам США, обильные осадки, вызванные штормом, могут вызвать опасные наводнения и оползни.

17 июля у берегов Мексики была объявлена угроза цунами на фоне землетрясения. Эпицентром сейсмособытия стала территория в 48 км к юго-западу от мексиканского муниципалитета Аквилес-Сердан. Землетрясение магнитудой 7,3 произошло на глубине 15,2 км. Еще один толчок магнитудой 5,3 был зафиксирован в океане в 93 км к юго-западу от Пуэрто-Мадеро.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь