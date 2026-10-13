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Собянин: силы ПВО уничтожили еще пять беспилотников, летевших на Москву

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили еще пять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник.

13 октября Собянин сообщил об уничтожении еще пяти БПЛА. По его словам, с 20:30 мск 12 октября до 07:00 мск 13 октября в сторону Московского региона летели 417 беспилотников. Большинство из них были нейтрализованы на дальних подступах, еще 65 уничтожены на подлете к Москве.

В ночь на 13 октября силы ПВО сбили 604 украинских беспилотника над российскими регионами и Азовским морем, сообщило Минобороны РФ. Атаки отражали над 16 регионами страны. На фоне налетов Росавиация временно ограничивала работу столичных аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».

12 октября Собянин сообщал об уничтожении 41 беспилотника на подлете к Москве. Тогда также вводились ограничения на прием и выпуск самолетов во «Внуково».

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