Собянин: силы ПВО уничтожили еще пять беспилотников, летевших на Москву
Силы противовоздушной обороны Минобороны России уничтожили еще пять беспилотников, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал градоначальник.
13 октября Собянин сообщил об уничтожении еще пяти БПЛА. По его словам, с 20:30 мск 12 октября до 07:00 мск 13 октября в сторону Московского региона летели 417 беспилотников. Большинство из них были нейтрализованы на дальних подступах, еще 65 уничтожены на подлете к Москве.
В ночь на 13 октября силы ПВО сбили 604 украинских беспилотника над российскими регионами и Азовским морем, сообщило Минобороны РФ. Атаки отражали над 16 регионами страны. На фоне налетов Росавиация временно ограничивала работу столичных аэропортов «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».
12 октября Собянин сообщал об уничтожении 41 беспилотника на подлете к Москве. Тогда также вводились ограничения на прием и выпуск самолетов во «Внуково».