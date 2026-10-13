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Горелкин переназначен первым зампредом комитета Госдумы по информполитике

Анна Виноградова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Государственная дума утвердила кандидатуру депутата Антона Горелкина («Единая Россия») на должность первого заместителя председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

«Государственная Дума утвердила мою кандидатуру на пост первого заместителя председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. Благодарю коллег за доверие!» – написал Горелкин.

Горелкин занимал аналогичную должность в Госдуме восьмого созыва с апреля 2025 г. До этого, с 2021 г., он был заместителем председателя комитета по информполитике, а с 2016 г. входил в его состав. Комитет возглавляет Сергей Боярский («Единая Россия»).

12 октября стало известно, что Госдума планирует утвердить 80 первых заместителей и 85 заместителей председателей комитетов и комиссий. Глава комиссии по регламенту Виктор Пинский сообщил, что формирование руководящего состава завершено.

9 октября сообщалось, что в Госдуме девятого созыва сформировали 34 комитета против 32 в предыдущем. Число руководящих должностей распределялось между фракциями с учетом установленных квот.

23 сентября среди возможных претендентов на руководство комитетом по информполитике называли Боярского и Горелкина. При этом источники «Ведомостей» ожидали, что председателем останется Боярский.

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