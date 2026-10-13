Горелкин переназначен первым зампредом комитета Госдумы по информполитике

Горелкин занимал аналогичную должность в Госдуме восьмого созыва с апреля 2025 г. До этого, с 2021 г., он был заместителем председателя комитета по информполитике, а с 2016 г. входил в его состав. Комитет возглавляет Сергей Боярский («Единая Россия»).