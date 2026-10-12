Госдума 13 октября изберет заместителей глав комитетов и комиссий

9 октября «Ведомости» со ссылкой на четырех собеседников из Госдумы писали, что на первом заседании после региональной недели, скорее всего, будут утверждены заместители и первые заместители председателей комитетов. В палате девятого созыва 34 комитета вместо 32 в прошлом. В каждый из них своих представителей смогут делегировать только «Единая Россия» (ЕР) с фракцией из 350 депутатов и КПРФ (37). У ЛДПР (24), «Новых людей» (НЛ, 20) и «Справедливой России» (СР, 17) на все комитеты людей не хватит.