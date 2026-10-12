Госдума 13 октября изберет заместителей глав комитетов и комиссий
Государственная дума 13 октября проведет голосование по кандидатурам первых заместителей и заместителей председателей комитетов и комиссий. Об этом заявил глава комиссии по регламенту и обеспечению деятельности палаты Виктор Пинский, передает «РИА Новости».
В Госдуму ранее внесли проект постановления об избрании 80 первых заместителей и 85 заместителей председателей комитетов. По словам Пинского, формирование руководящего состава комитетов и комиссий завершено.
Пинский отметил, что фракции предоставили в комиссию по регламенту заявления кандидатов об отсутствии конфликта интересов. Такая процедура стала нововведением после изменения регламента в конце работы восьмого созыва.
Кроме того, комиссия проверила соблюдение требования, согласно которому число депутатов одной фракции на руководящих должностях не может превышать половины ее состава. Пинский подчеркнул, что в девятом созыве распределение постов должно соответствовать установленным квотам.
9 октября «Ведомости» со ссылкой на четырех собеседников из Госдумы писали, что на первом заседании после региональной недели, скорее всего, будут утверждены заместители и первые заместители председателей комитетов. В палате девятого созыва 34 комитета вместо 32 в прошлом. В каждый из них своих представителей смогут делегировать только «Единая Россия» (ЕР) с фракцией из 350 депутатов и КПРФ (37). У ЛДПР (24), «Новых людей» (НЛ, 20) и «Справедливой России» (СР, 17) на все комитеты людей не хватит.
30 сентября в ходе первого заседания Госдумы девятого созыва были утверждены девять заместителей председателя палаты парламента. ампредами стали Виктория Абрамченко, Владимир Васильев, Алексей Гордеев, Александр Жуков, Виталий Савельев, Анна Кузнецова, Мария Воропаева, Владислав Даванков и Александр Бабаков. Вячеслава Володина переизбрали на пост председателя Госдумы в ходе первого заседания девятого созыва.