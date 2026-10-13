Лукашенко назвал глупостью информацию СМИ о планах пробить Сувалкский коридор
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал полной глупостью информацию в западных СМИ о том, что республика якобы собирается пробить Сувалкский коридор в направлении Калининградской области. Его слова передает «Пул первого».
По словам Лукашенко, западные страны в последнее время уделяют повышенное внимание проверкам боеготовности белорусских вооруженных сил. Он подчеркнул, что интенсивность этих мероприятий не свидетельствует о подготовке к нападению на соседние государства.
«Ни на кого мы нападать не собираемся», – заявил белорусский президент.
Лукашенко также отверг сообщения о том, что Россия якобы может напасть на страны Балтии или Польшу с территории Белоруссии.
Кроме того, президент Белоруссии прокомментировал сообщения латвийской стороны о проникновении на ее территорию людей в масках. Лукашенко заявил, что подобные операции невозможны без его согласования, а соответствующих распоряжений он не давал. По его утверждению, сообщения об инциденте были распространены латвийской стороной для получения финансирования от Евросоюза.
В июле губернатор Калинградской области Алексей Беспрозванных заявил в интервью «Ведомостям», что регион должен быть готов к провокациям со стороны западных стран. К заявлениям с угрозами Калининградской области со стороны политиков западных стран глава области относится «как к не имеющим под собой сегодня реальной основы, поскольку нужно быть совершенно безумными, чтобы на такой стратегический регион, как Калининградская область, западный форпост России, покуситься».