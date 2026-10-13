Организатора убийства рэпера Тупака Шакура приговорили к пожизненному заключению
Суд в США приговорил 63-летнего Дуэйна «Кеффе Д» Дэвиса к пожизненному заключению за организацию убийства рэпера Тупака Шакура, застреленного в 1996 г. Об этом сообщил телеканал CNN.
Приговор 13 октября вынесла судья Карли Кирни. Дэвис сможет претендовать на условно-досрочное освобождение не ранее чем через 40 лет, однако это не гарантирует его выхода на свободу. В срок наказания также зачтут 731 день, проведенный им под стражей.
По версии обвинения, Дэвис, занимавший высокое положение в группировке Southside Compton Crips, организовал нападение на музыканта из мести за драку между окружением рэпера и его племянником Орландо Андерсоном в отеле MGM Grand в Лас-Вегасе. Прокуратура не утверждала, что Дэвис лично стрелял в Шакура. Рэпер получил огнестрельные ранения, находясь в автомобиле вместе с музыкальным продюсером Мэрионом Найтом.
1 сентября присяжные в Лас-Вегасе единогласно признали Дэвиса виновным в убийстве первой степени. Он заявил судье, что планирует обжаловать приговор. Вердикт был вынесен после почти трех часов обсуждения. Обвинение строилось на мемуарах Дэвиса и его публичных выступлениях, в которых он фактически признался в причастности к убийству. Адвокат настаивал, что слова клиента были «бравадой» и не подтверждены другими доказательствами.
Расследование убийства продолжалось почти 30 лет. В 2023 г. полиция Лас-Вегаса предъявила Дэвису обвинение после того, как он сам публично рассказал о своей роли. В 2024 г. суд отклонил ходатайство защиты о прекращении дела. В августе 2026 г. стартовал процесс, который завершился обвинительным приговором. Шакур был застрелен в возрасте 25 лет, его смерть стала одним из самых громких событий в истории хип-хопа и символом вражды между группировками Восточного и Западного побережья.