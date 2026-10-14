Собянин: с полуночи силы ПВО сбили 116 летевших на Москву БПЛА
Силы ПВО сбили еще 20 летевших на Москву беспилотников. Всего с полуночи на подлете к столице уничтожено 116 БПЛА, следует из сообщений мэра Сергея Собянина.
О последней партии сбитых БПЛА Собянин сообщил в 05:37 мск. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Вечером 13 октября силы ПВО сбили 30 беспилотников на подлете к столице. Росавиация ограничила работу всех четырех московских аэропортов. Мера действует на момент публикации.
По данным Минобороны РФ, с 08:00 до 20:00 мск 13 октября российские военные уничтожили 70 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской областями, а также над Московским регионом и Крымом.