За день силы ПВО ликвидировали 70 украинских БПЛА над Россией

Утром 13 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о десяти сбитых дронах, направлявшихся в сторону столицы. По его словам, с 20:30 мск 12 октября до 07:00 мск 13 октября в сторону Московского региона летели 417 беспилотников. Большинство из них были нейтрализованы на дальних подступах, еще 65 уничтожены на подлете к Москве.