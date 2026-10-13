За день силы ПВО ликвидировали 70 украинских БПЛА над Россией
В течение дня дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали 70 украинских беспилотников над семью российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
БПЛА были перехвачены с 08:00 до 20:00 мск над Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской областями, а также над Московским регионом и Крымом.
Утром 13 октября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о десяти сбитых дронах, направлявшихся в сторону столицы. По его словам, с 20:30 мск 12 октября до 07:00 мск 13 октября в сторону Московского региона летели 417 беспилотников. Большинство из них были нейтрализованы на дальних подступах, еще 65 уничтожены на подлете к Москве.
В Шебекинском округе Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали три предприятия, в результате также пострадал мирный житель.
В ночь на 13 октября силы ПВО сбили 604 украинских беспилотника над территориями Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Калужской, Тульской, Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Орловской, Тверской, Липецкой, Рязанской, Ростовской, Смоленской областей и над акваторией Азовского моря.