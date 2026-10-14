CNN: Трамп может отменить эфир казни в Техасе из-за инвалидности осужденного
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность отменить прямую трансляцию казни в Техасе после того, как ему сообщили, что приговоренный Нидал Хасан парализован ниже пояса. Об этом сообщил CNN со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в Белом доме.
Хасан получил ранение от сотрудников правоохранительных органов во время стрельбы на военной базе Форт-Худ в 2009 г., в результате чего получил инвалидность.
По данным CNN, Трамп первоначально не знал о состоянии осужденного, а также о намерении министра обороны Пита Хегсета организовать публичную трансляцию казни. После того как глава Пентагона объявил об этих планах, президент обсудил инициативу со своими советниками. Именно в ходе этих разговоров он узнал об инвалидности Хасана, что сделало идею трансляции менее приемлемой для американского лидера.
Источники телеканала отмечают, что Трамп также прислушался к опасениям советников относительно возможного использования видеозаписи казни террористическими организациями в пропагандистских целях. В частности, они могут попытаться представить Хасана мучеником. «Есть две точки зрения: не показывать казнь и показать ее. Потому что, знаете, если ее показать, возможно, другие люди не станут делать то, что сделал он. Поэтому окончательное решение приму я», – заявил Трамп журналистам. При этом американский президент продолжает поддерживать само решение о казни Хасана через расстрел.
Как сообщает CNN, Пентагон также пересматривает планы трансляции. Даже если она состоится, показ, вероятно, прервут до момента выстрелов. Инициатива публичной демонстрации казни ранее вызвала критику со стороны представителей как Республиканской, так и Демократической партий США.