CNN: Трамп может отменить эфир казни в Техасе из-за инвалидности осужденного

Источники телеканала отмечают, что Трамп также прислушался к опасениям советников относительно возможного использования видеозаписи казни террористическими организациями в пропагандистских целях. В частности, они могут попытаться представить Хасана мучеником. «Есть две точки зрения: не показывать казнь и показать ее. Потому что, знаете, если ее показать, возможно, другие люди не станут делать то, что сделал он. Поэтому окончательное решение приму я», – заявил Трамп журналистам. При этом американский президент продолжает поддерживать само решение о казни Хасана через расстрел.