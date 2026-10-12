Axios: Трамп может отменить трансляцию казни стрелка с базы Форт-Худ
Президент США Дональд Трамп в частном порядке выразил опасения по поводу планируемой прямой трансляции казни бывшего майора армии Нидала Хасана, осужденного за убийство 13 человек в Форт-Худе (штат Техас) в 2009 г. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на четыре источника.
По словам одного источника, Трамп заявил, что казнь может и не состояться. Другой источник заявил, что американский лидер «не выказал особого энтузиазма по поводу трансляции казни».
Как отмечает Axios, Трамп был «завален негативными мнениями» по поводу казни. Сомнения выражали советники внутри и за пределами Белого дома, а также законодатели.
При этом свое мнение Трамп менял несколько раз. Сначала Трамп заявил, что поддерживает решение по поводу бывшего майора. Вечером того же дня он отметил, что не участвовал в принятии такого решения. В субботу американский лидер вновь заявил, что пока сомневается в своем решении. Однако казнь, по его словам, может стать примером для других граждан США.
Бывший армейский психиатр Хасан был осужден за убийство 13 человек, в том числе беременной женщины, и ранение 32 человек в ходе военного трибунала в 2013 г. Он признал вину и утверждал, что открыл огонь по сослуживцам, пытаясь защитить исламских повстанцев от американских военных.
9 октября телеканал CBS News сообщил, что казнь Хасана будет транслироваться в прямом эфире. Его расстрел запланирован на 3 декабря в Форт-Худе.
На минувшей неделе администрация Трампа одобрила план казни бывшего армейского психиатра. CBS акцентировал, что, хотя за казнями иногда наблюдают небольшие группы людей, включая репортеров и членов семей жертв, в новейшей истории США практически не было случаев, когда казнь была бы доступна широкой публике.