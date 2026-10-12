Axios: Трамп может отменить трансляцию казни стрелка с базы Форт-Худ

При этом свое мнение Трамп менял несколько раз. Сначала Трамп заявил, что поддерживает решение по поводу бывшего майора. Вечером того же дня он отметил, что не участвовал в принятии такого решения. В субботу американский лидер вновь заявил, что пока сомневается в своем решении. Однако казнь, по его словам, может стать примером для других граждан США.