Лавров примет участие в саммите в Баку
Глава российского МИДа Сергей Лавров 15 октября в Баку примет участие в седьмом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщили в МИД РФ.
Участники встречи обсудят дальнейшее развитие объединения, укрепление сотрудничества на евразийском пространстве, а также актуальные международные и региональные вопросы. Особое внимание планируется уделить устойчивому развитию региона, укреплению взаимосвязанности между странами и противодействию новым вызовам и угрозам, в том числе в сфере международной информационной безопасности.
Российская сторона намерена затронуть вопросы трансформации системы международных отношений и формирования многополярного миропорядка. Москва также планирует подчеркнуть необходимость развития равноправного и взаимовыгодного сотрудничества между государствами СВМДА и другими евразийскими объединениями.
Как ожидается, одним из решений саммита станет присоединение Лаоса к СВМДА в качестве полноправного участника. Сейчас в объединение входят 28 государств, включая Россию, Китай, Индию, Казахстан и Турцию. По итогам встречи предполагается принятие общеполитической декларации и тематического документа, посвященного повышению стандартов охраны труда на производстве.
Саммиты СВМДА проводятся раз в четыре года. С 2024 г. председателем СВМДА является Азербайджан, уточняют в МИД РФ.
Россия участвует в работе объединения с момента его основания. В частности, Москва координирует сотрудничество в области малого и среднего предпринимательства с 2007 г., а также взаимодействие по вопросам международной информационной безопасности.
26 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил в ООН и провел заключительную пресс-конференцию по итогам участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Российский министр заявил, что Запад ставит под угрозу жизни миллиардов людей, диагностировал у европейских элит «вирус расового превосходства», а также призвал освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.