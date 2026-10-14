Кулеба призвал украинцев уезжать из городов на зиму и запасаться дровами
Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан страны запасаться дровами к зиме и уезжать из города, если есть такая возможность. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала TV-4.
«Если вы можете жить зимой за городом, если у вас есть такая возможность, купите машину дров и выезжайте за город», – подчеркнул экс-министр.
Тем украинцам, которые не могут покинуть города, он порекомендовал координировать действия с соседями и друзьями. По его словам, следует распределить обязанности, чтобы облегчить выживание в холодное время года.
16 сентября бывший глава агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин заявил, что страна готова к зиме на 40%. Он также предложил развивать систему теплоснабжения небольших объектов, а не ТЭЦ, и устанавливать котельные под землей.
24 августа обозреватель Bloomberg Марк Чампион писал, что Украину ожидает тяжелая зима на фоне увеличения производства российских ракет и сокращения возможностей Киева по их перехвату. Чампион добавил, что ситуацию осложняют удары по украинским портам: через них проходит 90% экспорта зерна страны.