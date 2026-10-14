Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,511-0,42%ARSA7,34-0,94%VEON-RX77,5+2,51%IMOEX2 424,16+0,22%RTSI909,65+0,12%RGBI111,35+0,19%RGBITR767,34+0,22%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кулеба призвал украинцев уезжать из городов на зиму и запасаться дровами

Сергей Пахомов
Efrem Lukatsky / AP Photo
Efrem Lukatsky / AP Photo

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал граждан страны запасаться дровами к зиме и уезжать из города, если есть такая возможность. Об этом он заявил в эфире украинского телеканала TV-4.

«Если вы можете жить зимой за городом, если у вас есть такая возможность, купите машину дров и выезжайте за город», – подчеркнул экс-министр.

Тем украинцам, которые не могут покинуть города, он порекомендовал координировать действия с соседями и друзьями. По его словам, следует распределить обязанности, чтобы облегчить выживание в холодное время года.

16 сентября бывший глава агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин заявил, что страна готова к зиме на 40%. Он также предложил развивать систему теплоснабжения небольших объектов, а не ТЭЦ, и устанавливать котельные под землей. 

24 августа обозреватель Bloomberg Марк Чампион писал, что Украину ожидает тяжелая зима на фоне увеличения производства российских ракет и сокращения возможностей Киева по их перехвату. Чампион добавил, что ситуацию осложняют удары по украинским портам: через них проходит 90% экспорта зерна страны.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её