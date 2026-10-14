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В Кремле прокомментировали арест японского журналиста

Наталья Захарова
РИА Новости
РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сослался на заявление Федеральной службы безопасности (ФСБ) относительно ареста японского журналиста в Южно-Сахалинске. Об этом он сказал журналистам на брифинге.

«Федеральная служба безопасности выполняет свои функции: если есть шпионы, их ловят», – отметил он.

13 октября в ФСБ сообщили, что ведомство возбудило уголовное дело о шпионаже в отношении корреспондента японской газеты «Хоккайдо Симбун». По решению Лефортовского районного суда Москвы журналист заключен под стражу.

По данным ведомства, корреспондент, аккредитованный при МИД России и работавший в Южно-Сахалинске, собирал и хранил сведения, относящиеся к обороноспособности России. Как утверждает ФСБ, эти данные предназначались для передачи по заданию японской разведки и использования против безопасности России.

Сотрудник ФСБ рассказал, что задержанный собирал на Курильских островах данные о числе мобилизованных участников спецоперации и добровольцев. По его словам, японский журналист признавался своему окружению в контактах с разведкой Японии.

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