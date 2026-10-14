В Кремле прокомментировали арест японского журналиста

По данным ведомства, корреспондент, аккредитованный при МИД России и работавший в Южно-Сахалинске, собирал и хранил сведения, относящиеся к обороноспособности России. Как утверждает ФСБ, эти данные предназначались для передачи по заданию японской разведки и использования против безопасности России.