ФСБ задержала японского журналиста по подозрению в шпионаже

В марте 2023 г. американский репортер газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в России. Следствие установило, что он по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники. 19 июля журналиста признали виновным в шпионаже, суд приговорил американца к 16 годам лишения свободы. В WSJ отвергли обвинения в отношении их сотрудника и подчеркнули, что он работает в московском бюро издания и освещает события в России.