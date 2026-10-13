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ФСБ задержала японского журналиста по подозрению в шпионаже

Ксения Наумчик

ФСБ возбудила уголовное дело о шпионаже в отношении корреспондента японской газеты «Хоккайдо Симбун», задержанного на Сахалине. По решению Лефортовского районного суда Москвы журналист заключен под стражу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Дело возбуждено по ст. 276 УК РФ (шпионаж).

По данным ведомства, корреспондент, аккредитованный при МИД России и работавший в Южно-Сахалинске, собирал и хранил сведения, относящиеся к обороноспособности России. Как утверждает ФСБ, эти данные предназначались для передачи по заданию японской разведки и использования против безопасности России.

Сотрудник ФСБ рассказал, что задержанный собирал на Курильских островах данные о числе мобилизованных участников спецоперации и добровольцев. По его словам, японский журналист признавался своему окружению в контактах с разведкой Японии.

Иностранного журналиста задержали на территории Сахалинской области накануне вылета из страны, после чего доставили в Москву.

В марте 2023 г. американский репортер газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан в России. Следствие установило, что он по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники. 19 июля журналиста признали виновным в шпионаже, суд приговорил американца к 16 годам лишения свободы. В WSJ отвергли обвинения в отношении их сотрудника и подчеркнули, что он работает в московском бюро издания и освещает события в России.

1 августа 2024 г. Гершкович был освобожден в рамках обмена заключенными между Востоком и Западом. В обмене участвовали 24 заключенных и по меньшей мере шесть стран, сделка была заключена после нескольких месяцев переговоров на высшем уровне правительств США, России и Германии.

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