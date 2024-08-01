The Wall Street Journal сообщила об освобождении Гершковича
Осужденный в России американский репортер Эван Гершкович освобожден в рамках крупнейшего и самого сложного со времен холодной войны обмена заключенными между Востоком и Западом. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).
«Гершкович и другие американцы покинули российский самолет несколько минут назад в аэропорту столицы Турции Анкары», – сообщает издание.
В масштабной сделке участвовали 24 заключенных и по меньшей мере шесть стран, она была заключена после нескольких месяцев переговоров на высшем уровне правительств США, России и Германии. Газета указывает, что президент США Джо Байден примерно за час до того, как 21 июля сообщил всему миру, что выбывает из президентской гонки, позвонил премьер-министру Словении, чья страна предоставляла двух осужденных российских шпионов для обмена, чтобы добиться помилования, необходимого для осуществления сделки. На прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс отправился в Турцию, чтобы встретиться со своим коллегой и окончательно согласовать логистику обмена.
Гершкович был задержан в России в марте 2023 г. Следствие установило, что он по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники. 19 июля журналиста признали виновным в шпионаже, суд приговорил американца к 16 годам лишения свободы.
Президент США Джо Байден в тот же день заявил, что РФ неправомерно удерживает журналиста, а Штаты продолжат добиваться освобождения своего гражданина. В WSJ отвергли обвинения в отношении их сотрудника и подчеркнули, что он работает в московском бюро издания и освещает события в России. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что Гершкович осужден не за журналистику, а за шпионскую деятельность.