The Wall Street Journal сообщила об освобождении Гершковича

В масштабной сделке участвовали 24 заключенных и по меньшей мере шесть стран, она была заключена после нескольких месяцев переговоров на высшем уровне правительств США, России и Германии. Газета указывает, что президент США Джо Байден примерно за час до того, как 21 июля сообщил всему миру, что выбывает из президентской гонки, позвонил премьер-министру Словении, чья страна предоставляла двух осужденных российских шпионов для обмена, чтобы добиться помилования, необходимого для осуществления сделки. На прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс отправился в Турцию, чтобы встретиться со своим коллегой и окончательно согласовать логистику обмена.