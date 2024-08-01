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The Wall Street Journal сообщила об освобождении Гершковича

Ведомости

Осужденный в России американский репортер Эван Гершкович освобожден в рамках крупнейшего и самого сложного со времен холодной войны обмена заключенными между Востоком и Западом. Об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ).

«Гершкович и другие американцы покинули российский самолет несколько минут назад в аэропорту столицы Турции Анкары», – сообщает издание.

В масштабной сделке участвовали 24 заключенных и по меньшей мере шесть стран, она была заключена после нескольких месяцев переговоров на высшем уровне правительств США, России и Германии. Газета указывает, что президент США Джо Байден примерно за час до того, как 21 июля сообщил всему миру, что выбывает из президентской гонки, позвонил премьер-министру Словении, чья страна предоставляла двух осужденных российских шпионов для обмена, чтобы добиться помилования, необходимого для осуществления сделки. На прошлой неделе директор ЦРУ Уильям Бернс отправился в Турцию, чтобы встретиться со своим коллегой и окончательно согласовать логистику обмена.

Гершкович был задержан в России в марте 2023 г. Следствие установило, что он по заданию ЦРУ собирал секретную информацию о деятельности предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по выпуску и ремонту военной техники. 19 июля журналиста признали виновным в шпионаже, суд приговорил американца к 16 годам лишения свободы.

Президент США Джо Байден в тот же день заявил, что РФ неправомерно удерживает журналиста, а Штаты продолжат добиваться освобождения своего гражданина. В WSJ отвергли обвинения в отношении их сотрудника и подчеркнули, что он работает в московском бюро издания и освещает события в России. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что Гершкович осужден не за журналистику, а за шпионскую деятельность.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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