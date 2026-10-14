МИД РФ исключил пересмотр решения о предоставлении убежища Асаду
Россия не намерена пересматривать решение о предоставлении политического убежища бывшему президенту Сирии Башару Асаду. Новые сирийские власти понимают, что Москва приняла его из гуманитарных соображений, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко в интервью RTVI.
По словам дипломата, российская сторона не планирует отказываться от ранее принятого решения. Асад получил убежище после смены власти в Сирии в декабре 2024 г., когда вооруженная оппозиция заняла Дамаск.
23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль удовлетворен переговорами с сирийскими властями. По его словам, Москва рассчитывает на дальнейшее взаимопонимание с Дамаском по наиболее сложным вопросам.
11 августа сирийское государственное агентство Sana сообщило о заочном вынесении смертного приговора Асаду. Бывшего президента признали виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время гражданской войны в стране.