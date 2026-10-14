Мирошник: Зеленский после слов Трампа бросил Киев без света и умчался в Лондон
Президент Украины Владимир Зеленский уехал в Лондон и бросил оставшийся без электроснабжения Киев на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о необходимости проведения президентских выборов. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
Дипломат утверждает, что заявления американского президента и предложения Вашингтона по урегулированию конфликта подтолкнули украинского лидера искать поддержку у британских партнеров.
10 октября Трамп сказал, что настало время для смены президента на Украине. По его словам, Зеленский «мог много раз урегулировать этот конфликт, но предпочитает этого не делать». Американский президент также сказал, что Вашингтон требовал от Киева прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.