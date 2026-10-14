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Минобороны: над Рязанской и Саратовской областями за сутки сбили 91 беспилотник

Антон Потоков
РИА Новости
РИА Новости

Российские силы ПВО перехватили 23 беспилотника над Рязанской областью и еще 68 дронов над Саратовской. Об этом Минобороны РФ сообщило в Мах .

Такое количество воздушных целей было сбито в течение суток, с вечера 13 октября по 18:00 мск 14 октября, уточняет оборонное ведомство.

За ночь дежурные силы ПВО уничтожили 902 беспилотника над 21 регионом. Утром 14 октября стало известно, что в Балаково Саратовской области был атакован дата-центр Сбербанка. В кредитной организации сообщали, что все системы компании работают в штатном режиме. Никто из сотрудников не пострадал.

В Балаково также в результате беспилотной атаки погибла женщина. По словам губернатора Романа Бусаргина, в нескольких жилых домах зафиксированы повреждения. 

Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что с 20:30 мск 13 октября по 07:00 мск 14 октября в сторону Московского региона летели 493 украинских беспилотника. На подлете к столице нейтрализованы 180 устройств, а большую часть БПЛА силы ПВО сбили на дальних подступах. 

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