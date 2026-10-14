Минобороны: над Рязанской и Саратовской областями за сутки сбили 91 беспилотник
Российские силы ПВО перехватили 23 беспилотника над Рязанской областью и еще 68 дронов над Саратовской. Об этом Минобороны РФ сообщило в Мах .
Такое количество воздушных целей было сбито в течение суток, с вечера 13 октября по 18:00 мск 14 октября, уточняет оборонное ведомство.
В Балаково также в результате беспилотной атаки погибла женщина. По словам губернатора Романа Бусаргина, в нескольких жилых домах зафиксированы повреждения.
Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что с 20:30 мск 13 октября по 07:00 мск 14 октября в сторону Московского региона летели 493 украинских беспилотника. На подлете к столице нейтрализованы 180 устройств, а большую часть БПЛА силы ПВО сбили на дальних подступах.