Минобороны: над Рязанской и Саратовской областями за сутки сбили 91 беспилотник

За ночь дежурные силы ПВО уничтожили 902 беспилотника над 21 регионом. Утром 14 октября стало известно, что в Балаково Саратовской области был атакован дата-центр Сбербанка. В кредитной организации сообщали, что все системы компании работают в штатном режиме. Никто из сотрудников не пострадал.