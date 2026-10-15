КНДР провела испытательный запуск стратегических крылатых ракет с подлодки

12 октября TV Asahi со ссылкой на минобороны Японии сообщал, что КНДР запустила две баллистические ракеты. По данным японского ведомства, ракеты были запущены около 9:20 и 9:40 (03:20 и 03:40 мск) 12 октября. Предполагается, что они рухнули за пределами исключительной экономической зоны Японии. Информации о повреждениях пока нет.