КНДР провела испытательный запуск стратегических крылатых ракет с подлодки
КНДР провела испытательный запуск двух видов стратегических крылатых ракет с подводной лодки в Японском море. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
По данным агентства, испытание организовало главное управление ракетостроения КНДР. В ЦТАК заявили, что запуск не оказал отрицательного влияния на безопасность соседних стран.
12 октября TV Asahi со ссылкой на минобороны Японии сообщал, что КНДР запустила две баллистические ракеты. По данным японского ведомства, ракеты были запущены около 9:20 и 9:40 (03:20 и 03:40 мск) 12 октября. Предполагается, что они рухнули за пределами исключительной экономической зоны Японии. Информации о повреждениях пока нет.
3 октября ЦТАК сообщало, что КНДР провела тренировку по запуску стратегического оружия в сторону Японского моря. Для тренировки использовалась стратегическая ракета средней дальности. Глава государства Ким Чен Ын лично наблюдал за испытаниями.