Власти Рязани отменили занятия в школах и детсадах из-за атак БПЛА
В Рязани отменили занятия в 14 школах и 25 детских садах на фоне продолжающихся атак беспилотников на регион. Ограничения затронули Октябрьский район и часть Советского района города, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков в своем канале в Max.
По словам главы региона, решение принято в целях безопасности. Занятия отменены в школах № 9/31, 49, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 73, 75 и 76, а также в 25 детских садах.
Для родителей, которым не с кем оставить детей, в образовательных учреждениях организуют дежурные группы. Малков подчеркнул, что отражение атак беспилотников продолжается.
14 октября Минобороны РФ сообщило о перехвате 23 беспилотников над Рязанской областью. По данным ведомства, дроны были уничтожены в период с вечера 13 октября до 18:00 мск 14 октября.