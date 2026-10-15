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Маск: Зеленскому пора уходить

Анна Виноградова
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому пора покинуть свой пост. Об этом он написал в соцсети X, комментируя публикацию о возможном проведении президентских выборов на Украине.

«И бойня продолжается... Зеленскому пора уходить», – написал Маск.

Так предприниматель отреагировал на публикацию пользователя X, который предположил, что главный страх Зеленского заключается в завершении конфликта и проведении президентских выборов. Автор поста утверждал, что украинский лидер не намерен прекращать боевые действия.

10 октября президент США Дональд Трамп заявил о необходимости смены власти на Украине. По его словам, Зеленский неоднократно имел возможность урегулировать конфликт, но отказывался от этого. Американский лидер также потребовал прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

11 октября Зеленский допустил проведение президентских выборов при условии 60-дневного перемирия. Он подчеркнул, что выбор руководителя страны является правом украинского народа.

12 октября Зеленский заявил о невозможности проведения выборов в условиях продолжающегося конфликта. В интервью ABC News он объяснил свою позицию угрозами безопасности и законодательными ограничениями.

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