Маск: Зеленскому пора уходить

10 октября президент США Дональд Трамп заявил о необходимости смены власти на Украине. По его словам, Зеленский неоднократно имел возможность урегулировать конфликт, но отказывался от этого. Американский лидер также потребовал прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.