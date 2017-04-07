Стройки и инфраструктура

Развязку на Обводном канале достроит «Орион плюс»

Компания выиграла конкурс, снизив максимальную стоимость контракта на 20 млн рублей
Развязку на Обводном канале от Французского ковша до проспекта Обуховской обороны достроит СК «Орион плюс»
Развязку на Обводном канале от Французского ковша до проспекта Обуховской обороны достроит СК «Орион плюс»
М. Новиков / Ведомости

Победителем конкурса на достройку развязки на Обводном канале от Французского ковша до проспекта Обуховской обороны стала СК «Орион плюс», свидетельствуют данные на сайте госзакупок.

Заказчик строительства - СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (входит в комитет по развитию транспортной инфраструктуры, КРТИ), максимальная стоимость контракта составляла 1,55 млрд руб. На конкурс поступило четыре заявки: от СК «Орион плюс», «Геоизол», «Стройкомплектсервис» и «А-Проект». Комиссия отклонила заявку «Стройкомплектсервиса» из-за неполного набора документов. СК «Орион плюс» стала победителем, так как предложила самую низкую цену: снизила начальную максимальную стоимость контракта на 20 млн руб - до 1,53 млрд руб. Оценки по остальным критериям (опыт участника и характеристики объекта закупки) были выставлены одинаковые для всех участников. СК «Орион плюс» должна будет скорректировать проектную документацию и подготовить рабочую документацию к концу декабря 2017 г; достроить развязку - до конца июня 2018 г.

«Геоизол» ведет работы по соседству и надеялся на новый контракт
Конкурс на достройку развязки на Обводном канале за 1,5 млрд рублей не состоялся
Комиссия отклонила заявку «Геоизола» по формальным причинам

В январе 2013 г. контракт на строительство развязки на пересечении Обводного канала и пр-та Обуховской обoрoны за 3 млрд руб. получило ОАО «Мостостроительный трест № 6». До признания банкротом компания успела выполнить 70% работ. После расторжения контракта с ОАО «Мостостроительный трест № 6» конкурс на достройку развязки Смольный объявлял уже три раза. В сентябре 2016 г. был объявлен первый конкурс - на достройку развязки с начальной ценой 1,4 млрд руб., однако на него не поступило ни одной заявки. Второй конкурс на достройку объекта стоимостью 1,5 млрд руб. объявили в марте этого года. На конкурс подали заявки ОOО «Стройкoмплектсервис» (предложило за контракт 1,55 млрд руб.) и ООО «Геоизол» (1,53 млрд руб.). Эти торги были признаны несостоявшимися, так как обе заявки были отклонены.

«Стройкoмплектсервис» не подтвердил опыта аналогичных работ, не представил копию свидетельства о допуске к строительству, реконструкции и капремонту и другие документы. «Геоизол» также не смог подтвердить опыт соответствующих работ: в документах о выполнении контракта стоимостью 406 млн руб. на строительство дорог к спортивно-развлекательному центру и яхт-клубу на острове Бычий не было даты, поэтому контракт не учитывается, говорилось в протоколе.

«Мостостроительный трест № 6» также строил набережную Обводного канала до Французского ковша. Его субподрядчиком на обоих этих участках было ООО «А-проект». В июле 2016 г., после того как «Мостострой» обанкротился, «А-проект» получил контракт на достройку набережной до Французского ковша за 463 млн руб. «Геоизол» выполняет работы на соседнем участке: в июне 2016 г. компания выиграла конкурс на достройку Синопской набережной и тоннеля между Обводным каналом и Херсонским проездом, стоимость контракта – 1 млрд руб.

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