Акционеры «Лидер групп» делят бизнес

Единственным владельцем бизнеса «Лидер групп» в Петербурге станет семья одного из самых богатых депутатов Госдумы, Александра Некрасова
ГК «Лидер групп»
Собственники «Лидер групп» решили разделить бизнес, рассказал гендиректор девелопера Роман Лябихов. По его словам, активы компании в Петербурге останутся за семьей депутата Госдумы от КПРФ Александра Некрасова. Основным владельцем московского подразделения, которое сменит название на ГК «Атлант», будет сам Лябихов; имена миноритарных партнеров он не уточнил. Сделка, закрытие которой ожидается до конца года, будет безденежной, отметил собеседник «Ведомостей»: партнеры просто поменяются долями в каждом из подразделений. Решение о разделе бизнеса назревало давно, утверждает Лябихов. По его словам, у акционеров сложилось разное видение относительно дальнейшего развития компании.