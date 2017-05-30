Статья опубликована в № 4331 от 30.05.2017 под заголовком: ЛСР построит дом у леса
Девелопер ЛСР построит 100 000 кв. м жилья рядом с Битцевским лесом
Инвестиции в проект оцениваются в 5,5 млрд рублей
- Антон Филатов
- / Ведомости
На ул. Красного Маяка, 26, расположены здания чешского торгово-технического центра «Чертаново»
Максим Стулов / Ведомости
Группа ЛСР сообщила о приобретении земельного участка на 4,2 га на ул. Красного Маяка, 26. На этой территории девелопер планирует построить жилой комплекс продаваемой площадью около 70 000 кв. м. Общая площадь проекта при таком размере участка может составить около 100 000 кв. м, подсчитала председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова.
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