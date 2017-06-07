Строители задолжали бюджету страны 142,5 млрд рублей неуплаченных налогов

Задолженность стройотрасли в 2016 году выросла на 20% – больше всего недоимок по НДС

Значительную часть налоговой задолженности в стройотрасли формируют недоимки с организаций-банкротов Максим Стулов / Ведомости

Строительным компаниям в России становится все сложней исполнять свои обязательства по уплате налогов. Специалисты отмечают, что за последние годы существенно выросла фактическая налоговая нагрузка на отрасль, а также задолженность по уплате налогов компаниями, находящимися в стадии банкротства.

Заплатили больше налогов

По итогам 2016 г. объем поступлений налогов и сборов в консолидированный бюджет России достиг показателя 675,7 млрд руб., увеличившись на 12,4%. Рост можно считать довольно резким, учитывая, что в 2012-2015 гг. показатель налоговых поступлений в бюджет оставался на уровне около 600 млрд руб. Такие данные содержатся в исследовании Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), которое проанализировало роль строительной отрасли в налоговой системе страны. В анализе специалисты агентства использовали данные Федеральной налоговой службы (ФНС) России.

По данным РАСК, рост налоговых поступлений в бюджет произошел прежде всего за счет увеличения отчислений по трем статьям: НДФЛ (10,4%), НДС (11,7%) и налогов, предусмотренных специальным режимом ( 12%). Таким образом, вклад сектора в общий объем налоговых поступлений в бюджет составил 4,7%, что соответствует показателю 2014 г. Важно при этом отметить, что в 2012-2015 гг. строительный сектор непрерывно снижал свой вклад в бюджет - с 5,5% до 4,4%.

Любопытно, что доля НДС в структуре налоговых поступлений от строительных организаций значительно превышает показатель по всей экономике: 51,9% против 19,5% соответственно. Это означает, что отрасль генерит достаточно высокую добавленную стоимость, делают вывод эксперты РАСК. Но при этом рентабельность строителей не превышает среднего уровня рентабельности других секторов экономики страны.

Генеральный директор компании «Финэкспертиза» Нина Козлова объясняет превышение доли НДС отсутствием в структуре налоговых платежей строителей налога за пользование природными ресурсами (его доля – 20% в структуре налоговых поступлений в целом по экономике) и акцизов (9% в налоговых поступлениях в целом по экономике). «Превышение имеется, но оно не столь существенное: НДС по строительной отрасли где-то 22% (51,9%-(20+9)) против 19,5 в целом по экономике», - подсчитывает Козлова.

Но задолженность выросла

Несмотря на существенный рост налоговых отчислений налоговая задолженность стройкомпаний в 2016 г. росла более быстрыми темпами. За последние пять лет задолженность по налогам и сборам российских строителей «имела тренд на увеличение», говорится в отчете РАСК. При этом основной рост наблюдался в 2016 г., когда задолженность по налогам возросла на 20%, до показателя 142,5 млрд руб. (в 2015 г. рост налоговой задолженности стройотрасли составлял 9,9%). Прежде всего налоговики в 2016 г. недосчитались платежей по НДС (34,3%) и налогам на прибыль (22%).

Важно отметить, что значительную часть налоговой задолженности в стройотрасли формируют недоимки с организаций-банкротов - 42,9%. При этом в общем объеме налоговой задолженности недоимки по стройотрасли составляют 13,8%.

В своем исследовании эксперты РАСК отмечают также, что с 2012 по 2015 гг. показатель налоговой нагрузки в отрасли снизился с 14,2% до 12,6%. Однако за 2016 г. значение отыграло данное снижение и вернулось на уровень 2012 г., достигнув показателя 14,1%. «Рост налоговой нагрузки частично обусловлен ужесточением администрирования со стороны налоговых органов и возрастающей эффективностью их контроля за правомерностью вычетов по НДС, что в конечном итоге ведет к увеличению обязательств налогоплательщика перед бюджетом», - говорит Нина Козлова из «Финэкспертизы».

Однако показатель нагрузки в 14,1% учитывает только фактически уплаченные налоги и не берет в расчет прирост задолженности, говорится в исследовании РАСК. Между тем, плановая налоговая нагрузка (с учетом начисленных, но не уплаченных процентов) на строителей также возросла. Так, если в 2012-2015 гг. плановая нагрузка недосчитывалась в среднем 0,2-0,3%, то по итогам 2016 г. - уже 0,5%. Увеличение разрыва между «плановым» и «фактическим» показателями во многом говорит о растущих трудностях с уплатой налогов у строительных организаций, говорится в исследовании.

«Одним из наиболее существенных налоговых рисков для строительной отрасли на сегодняшний день является отказ налогового органа в возмещении (зачете) НДС, который был уплачен при приобретении материальных ресурсов, услуги, работ субподрядных организаций», - говорит Козлова. По ее словам, в большинстве случаев налоговики отказываются возмещать НДС, опираясь не на положения закона, а на сформулированную в 2006 г. в Постановлении Пленума ВАС РФ судебную доктрину «необоснованной налоговой выгоды», которая приводит к неограниченному творчеству налоговых органов при обосновании отказа от зачета НДС из бюджета. К примеру, часто отказ на налоговый вычет связывается с недобросовестным поведением его контрагентов стройкомпаний или даже третьих лиц, связанных с контрагентом, что и становится поводом для отказа. «В отсутствии законодательного регулирования указанного вопроса налогоплательщики остаются практически бесправными», - говорит Козлова.

Московские строители платят больше всех

Всего 10 регионов, для которых строительная отрасль является драйвером роста экономики, формируют 64% всего объема уплаченных налогов строительного сектора страны, говорится в исследовании.

Лидерами по сумме уплаченных налогов являются строители Москвы. В 2016 г. они заплатили 202,9 млрд руб., что составляет 7,7% от общих налоговых поступлений в регионе. На втором месте стройкомпании Санкт-Петербурга - 69,2 млрд руб (также 7,7% от всех уплаченных налогов в бюджет региона). Третье место за стройкомпаниями Московской области ( 39,1 млрд руб., 5,3%). Далее идут Ханты-Мансийский АО - Югра (21,2 млрд руб. и 1,2%) и Краснодарский край (21,2 млрд руб., 7,2%).