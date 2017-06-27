Статья опубликована в № 4350 от 27.06.2017 под заголовком: «Самолет» сядет в лесу
Подконтрольная ВЭБу Rose Group может выйти из проекта «Микрогород «В лесу»
Его соинвестором хочет стать «Самолет девелопмент»
- Антон Филатов
- / Ведомости
«Микрогород «В лесу» – крупнейший проект в портфеле девелопера Rose Group
Максим Стулов / Ведомости
Девелоперская компания Rose Group может выйти из своего крупнейшего проекта – жилого квартала «Микрогород «В лесу», расположенного рядом с Митином, рассказали трое риэлторов, работающих в этом районе. По их словам, сейчас ведутся переговоры с рядом крупных девелоперов как о продаже комплекса целиком, так и о привлечении их в качестве соинвесторов. Один из претендентов на проект – «Самолет девелопмент», рассказали собеседники «Ведомостей».
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