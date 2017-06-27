Подконтрольная ВЭБу Rose Group может выйти из проекта «Микрогород «В лесу»

«Микрогород «В лесу» – крупнейший проект в портфеле девелопера Rose Group Максим Стулов / Ведомости

Девелоперская компания Rose Group может выйти из своего крупнейшего проекта – жилого квартала «Микрогород «В лесу», расположенного рядом с Митином, рассказали трое риэлторов, работающих в этом районе. По их словам, сейчас ведутся переговоры с рядом крупных девелоперов как о продаже комплекса целиком, так и о привлечении их в качестве соинвесторов. Один из претендентов на проект – «Самолет девелопмент», рассказали собеседники «Ведомостей».