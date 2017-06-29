«Трансстрой» не нарушал контракта на строительство, признал суд

Стадион обошелся петербургскому бюджету почти в 43 млрд руб. Евгений Егоров / Ведомости

Бывший подрядчик строительства стадиона – АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» – не нарушил контракт, признал суд. Постановление по делу о признании неправомерным отказа комитета по строительству Петербурга от одного из контрактов на строительство стадиона на Крестовском острове было опубликовано на сайте суда 28 июня.