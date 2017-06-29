Статья опубликована в № 4352 от 29.06.2017 под заголовком: Суд оправдал «Трансстрой»
«Трансстрой» не нарушал контракта на строительство, признал суд
Бывший подрядчик стадиона пытается взыскать 1 млрд рублей за досрочное расторжение договора
- Светлана Зайцева,
- Валерия Лебедева
- / Ведомости – Санкт-Петербург
Стадион обошелся петербургскому бюджету почти в 43 млрд руб.
Евгений Егоров / Ведомости
Бывший подрядчик строительства стадиона – АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» – не нарушил контракт, признал суд. Постановление по делу о признании неправомерным отказа комитета по строительству Петербурга от одного из контрактов на строительство стадиона на Крестовском острове было опубликовано на сайте суда 28 июня.
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