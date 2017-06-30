Жилая недвижимость
Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: Экс-президент ПИК возглавит «Инград»

Экс-президент ПИК Павел Поселенов назначен гендиректором «Инграда»

Это связано с расширением портфеля девелоперского подразделения Романа Авдеева

Это следует из документов компании «Инград». Полномочия ее текущего руководителя Анатолия Францева будут прекращены и трудовой договор с ним расторгнут по соглашению сторон, отмечается там же. Связаться с Поселеновым и Францевым вчера не удалось.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике