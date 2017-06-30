Статья опубликована в № 4353 от 30.06.2017 под заголовком: Экс-президент ПИК возглавит «Инград»
Экс-президент ПИК Павел Поселенов назначен гендиректором «Инграда»
Это связано с расширением портфеля девелоперского подразделения Романа Авдеева
- Антон Филатов
- / Ведомости
Поселенов – знаменитость на девелоперском рынке Москвы
А. Махонин / Ведомости
Это следует из документов компании «Инград». Полномочия ее текущего руководителя Анатолия Францева будут прекращены и трудовой договор с ним расторгнут по соглашению сторон, отмечается там же. Связаться с Поселеновым и Францевым вчера не удалось.
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