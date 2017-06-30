Экс-президент ПИК Павел Поселенов назначен гендиректором «Инграда»

Поселенов – знаменитость на девелоперском рынке Москвы А. Махонин / Ведомости

Это следует из документов компании «Инград». Полномочия ее текущего руководителя Анатолия Францева будут прекращены и трудовой договор с ним расторгнут по соглашению сторон, отмечается там же. Связаться с Поселеновым и Францевым вчера не удалось.