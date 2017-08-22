Петербург купит у «Дальпитерстрой» и ЛСР квартиры на 2,1 млрд рублей
Это единственные подрядчики администрации последние четыре года
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Из 708 квартир 468 однокомнатных квартир предназначены для детей-сирот, 186 двухкомнатных и 54 трехкомнатных – для льготных категорий граждан, сообщил представитель КИО
Евгений Егоров / Ведомости
Администрация Петербурга закупит квартиры на 2,1 млрд руб. у ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой» и ООО «ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад». Компании стали единственными участниками электронных аукционов комитета имущественных отношений (КИО), следует из протоколов на сайте госзакупок. Всего было проведено шесть аукционов: пять из них на сумму 1,5 млрд руб. выиграл «Дальпитерстрой», один - на 620 млн руб. - «ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад». На каждый из конкурсов была подана только одна заявка. Всего Смольный закупит 708 квартир, максимальная цена - 66 218 руб. за 1 кв. м.
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