Компания Захара Смушкина предлагает превратить здание Конюшенного ведомства в музей

Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













Дорогой подписчик! Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком. {{fb}}

{{vk}}













До прошлого года инвестором памятника был «Оранж девелопмент» Евгений Егоров / Ведомости

Развивать Конюшенное ведомство в центре Петербурга как музейное пространство намерены УК «Старт девелопмент» (принадлежит совладельцу «Илима» Захару Смушкину, развивает город-спутник «Южный») и московское ООО «Тандем-истейт», близкое к партнеру Геннадия Тимченко Владимиру Пинчуку. Вчера они представили свои проекты на совете по инвестициям при губернаторе Петербурга.

«Старт девелопмент» представил проект стоимостью 8,6 млрд руб. Цель – создание центра современного искусства, рассказал Смушкин. Компания планирует создать единое выставочное пространство с Эрмитажем и Русским музеем. Первый этап стоимостью 6,4 млрд руб. предполагает реставрацию 23 866 кв. м, из которых музейное пространство займет 17 366 кв. м, остальное – коммерческие помещения. Второй этап предполагает строительство парковки на 280 мест площадью 8400 кв. м (1,4 млрд руб.), третий – реставрацию дворовых объектов общей площадью 27 439 кв. м (Мастеровой двор, Конюшенный двор и проч.) за 800 млн руб.

«Наши расчеты базируются на изучении всех предыдущих инвесторов, которые там работали. Понятно, что мы можем ошибаться на 20–30%», – объяснил Смушкин. Он рассчитывает на бюджетные инвестиции и концессионное соглашение или ГЧП в другой форме. Частный инвестор вряд ли сможет войти в этот проект без участия городской администрации, при финансировании 50 на 50 окупаемость бюджетных инвестиций составит до 18 лет, полагает он. «Поток туристов возрастает, и мы сможем что-то изменить в лучшую сторону», – допускает он. Если проект концессии будет одобрен, «Старт девелопмент» сможет выйти на подписание соглашения уже в мае, обещает Смушкин.

Первая попытка До апреля 2016 г. инвестором Конюшенного ведомства был «Оранж девелопмент» Бориса и Михаила Зингаревичей (партнеры Смушкина по группе «Илим»). В 2010 г. он получил объект для приспособления под отель, но приостановил работы после отрицательной оценки совета по культурному наследию. Стоимость проекта инвестор оценивал в 6 млрд руб., а свои затраты – в 1,2 млрд руб.

На здание на Конюшенной площади, 1, претендует и московское ООО «Тандем-истейт». Этот инвестор уже открыл в Петербурге креативное пространство Artplay. Реставрацию Конюшенного ведомства «Тандем-истейт» оценил в 1,9 млрд руб. и также планирует реализовывать его с использованием концессионного механизма, заявил председатель совета директоров «Тандем-истейта» Виктор Игнатьев. Компания предлагает подписать концессионное соглашение сроком на 50 лет, инвестиционная стадия продлится пять лет, окупаемость проекта – 49 лет, сообщил Игнатьев. Будет создано общественное творческое пространство, где можно будет проводить крупные городские мероприятия, разместить образовательные проекты, арт-резиденции, мастерские, выставки, галереи, репетиционные классы и др. Инвестор намерен арендовать объект на 50 лет, а коммерческие помещения в нем сдавать по рыночным ставкам.

Вице-губернатор Александр Говорунов усомнился в реалистичности сроков. «Вы сказали, что окупаемость проекта – 49 лет. Вы не оговорились? Для бизнеса эта цифра звучит странно», – сказал он. «У нас в городе есть много прибыльных проектов, мы решили, что сможем сделать этот проект для города», – ответил Игнатьев.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сказал, что ему нравятся оба проекта. Концепцию «Старт девелопмента» он назвал «более интересной ввиду большей глобальности, подобного пространства сейчас в городе просто нет», а предложение «Тандем-истейта» не менее интересное, но более локальное. Полтавченко поручил чиновникам выбрать проект в течение месяца. «Использование бюджетных средств, скажу честно, не вдохновляет, но если оно понадобится, то мы готовы рассмотреть этот вариант», – добавил он.

Креативные пространства должны адаптироваться к запросам посетителей, а они меняются год от года, говорит руководитель отдела исследований JLL в Петербурге Владислав Фадеев. «Арт-пространство в Конюшенном ведомстве вряд ли появится раньше, чем через несколько лет. К этому времени потребности посетителей могут измениться», – рассуждает эксперт. По его мнению, при оптимистичном раскладе окупаемость проекта – 10–12 лет.

В подготовке статьи участвовала Светлана Зайцева