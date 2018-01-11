Созданная Ротенбергом компания построит жилой комплекс у «Войковской»
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
«РГ-девелопмент» планирует построить жилой комплекс площадью более 60 000 кв. м рядом со ст. м. «Войковская» – в Старопетровском проезде на севере Москвы, рассказал один из брокеров, работавший с компанией. В конце 2017 г. она стала единственным владельцем фирмы «Граунд инвест», которой принадлежит участок в 2 га в Войковском районе, подтвердил представитель девелопера. Согласно СПАРК до ноября 2017 г. этой фирмой владел сын экс-главы «Мосметростроя» Евгения Кашина Дмитрий; связаться с ним не удалось.
Представитель «РГ-девелопмента» отказался назвать параметры планируемого проекта: градостроительный потенциал земельного участка только определяется, а документация по планировке территории не утверждена, пояснил он. На сайте разработчика проекта, архитектурного бюро Master’s Plan, указана его общая площадь – 55 300 кв. м.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}