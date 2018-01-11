Созданная Ротенбергом компания построит жилой комплекс у «Войковской»

Статья опубликована в № 4484 от 11.01.2018 под заголовком: «РГ-девелопмент» пристраивается к «Метрополису»

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«РГ-девелопмент» построит жилой комплекс у торгового центра «Метрополис» Евгений Разумный / Ведомости

«РГ-девелопмент» планирует построить жилой комплекс площадью более 60 000 кв. м рядом со ст. м. «Войковская» – в Старопетровском проезде на севере Москвы, рассказал один из брокеров, работавший с компанией. В конце 2017 г. она стала единственным владельцем фирмы «Граунд инвест», которой принадлежит участок в 2 га в Войковском районе, подтвердил представитель девелопера. Согласно СПАРК до ноября 2017 г. этой фирмой владел сын экс-главы «Мосметростроя» Евгения Кашина Дмитрий; связаться с ним не удалось.

Представитель «РГ-девелопмента» отказался назвать параметры планируемого проекта: градостроительный потенциал земельного участка только определяется, а документация по планировке территории не утверждена, пояснил он. На сайте разработчика проекта, архитектурного бюро Master’s Plan, указана его общая площадь – 55 300 кв. м.

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